Na 46 sollicitatiebrieven vond Harriëtte een baan als juf en bleef ze 40 jaar lesgeven

Rekening voor vervangen van loden waterlei­din­gen schrikt veel Utrechters af

16:12 Niet alleen de gemeente Utrecht, maar ook plaatselijke loodgieters worden de laatste weken overspoeld met telefoontjes over loden waterleidingen. Reden voor de alarmbelletjes is het nieuws dat de gemeente Utrecht is begonnen met het inspecteren van alle waterleidingen in gemeentelijke gebouwen waar basischolen en kinderdagverblijven in zijn gevestigd.