Na 79 jaar sluit Richard de deuren van de buurtsuper in Wittevrouwen, waar je nog op de pof kunt kopen

Verontwaar­di­ging na parkeerbon voor rouwende bezoekers condolean­ce

18:35 Een bon op je voorruit vinden nadat je bij een condoleance bent geweest. Het overkwam tientallen mensen in Veenendaal. Zij werden vroeg in de avond bekeurd aan de Prins Bernhardlaan waar de parkeermeters pas na 20.00 uur niets meer in rekening brengen.