Na 87 (!) jaar verdwijnt iconische delicatessenwinkel van Jolanda uit Utrecht: ‘Ik at de hele dag dropjes’

Brandweer­oe­fe­ning in Zeist: elektri­sche bus rijdt tegen busremise

Voor wie zich afvroeg wat er maandagavond aan de hand was in Zeist: een elektrische bus reed de busremise aan de Huis ter Heideweg in. Maar niet echt. De brandweer hield een oefening met de korpsen in Zeist, Den Dolder, Soesterberg en Bunnik.

