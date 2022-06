Na acht jaar komt Paolo Nutini weer met een album en dat presenteert hij in... Utrecht!

Acht jaar na zijn laatste album komt de Schotse singer-songwriter Paolo Nutini op 1 juli eindelijk weer met een nieuwe plaat. Daags voor de release treedt hij op in een klein zaaltje in Utrecht voor een exclusief voorproefje van zijn album.

De zanger, bekend van hits als Iron Sky en New Shoes, leek de afgelopen jaren van de muzikale aardbodem verdwenen, nadat zijn laatste album Caustic Love een megagroot succes was. In 2014 en 2015 stond de Schotse Italiaan met de kenmerkende scheurende stem nog op Pinkpop en Lowlands, maar daarna bleef het lang stil.

Tot 1 juli van dit jaar, want dan verschijnt zijn nieuwe album Last Night In The Bittersweet. Onlangs werden al drie singles uitgebracht die op de plaat staan. Ter promotie van het nieuwe album staat Nutini op 29 juni op de planken in Tivoli De Helling in Utrecht, waar plek is voor 500 bezoekers. De kaartverkoop begint op donderdag 16 juni om 10.00 uur.

Carrière

Zoals de naam al doet vermoeden, is Nutini half Italiaans. Zijn vader komt uit het land van pizza en pasta, maar zijn moeder komt uit Glasgow. De jonge Paolo dacht zijn vader op te volgen in de fish and chips-business, maar toen hij begin 2003 tijdens een concert van David Sneddon de kans kreeg om wat liedjes te spelen, was zijn carrière als artiest geboren. Meerdere radio- en liveoptredens volgden. In 2006 trad hij onder meer op in het voorprogramma van The Rolling Stones in Wenen.

Caustic Love

Kort daarna verscheen Nutini’s debuutalbum, These streets, met als grootste hit New Shoes. Zijn tweede album, Sunny Side Up bracht hij uit in 2009. Deze bereikte de nummer 1-positie in de Britse en Ierse albumlijsten. In 2014 bracht Nutini zijn derde en meest succesvolle album tot nu toe uit: Caustic Love, waarop ook de hit Iron Sky staat.

