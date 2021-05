Na bijna 80 (!) jaar deelt Koko (91) zijn geheim: ‘Ik zag hoe Truus van Lier een NSB’er neerschoot’

COLUMN Truus (22) schreef met haar verzets­daad in WOII geschiede­nis: ‘Had ik dat op die leeftijd kunnen doen?’

23 april Op ons vaste coronarondje langs de Singel worden we dagelijks herinnerd aan Truus van Lier. Niet alleen vanwege het prachtige eerbetoon dat elk jaar aan de oever van de Catharijnesingel tot bloei komt - haar voornaam in kapitale letters, geschreven met narcissen - maar ook omdat daar schuin tegenover, in het Willemsplantsoen, zij tot de verzetsdaad kwam waarmee ze geschiedenis schreef.