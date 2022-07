Na de dood van zijn vrouw vond Joop (100) een ontroerend briefje: ‘Ik mis Ineke nog elke dag’

Vergis je niet. Voor iemand die er in 1922 ook al was, is Alberts best up to date. Hij woont zelfstandig, rijdt nog auto en leest twee kranten. Nog een teken dat hij niet van gisteren is: hij wijst er fijntjes op dat hij eigenlijk niet past in deze serie. Die gaat namelijk over bewoners die Utrecht honderd jaar hebben meegemaakt. ,,En ik woon er pas 66 jaar.’’ Hij mag toch meedoen.