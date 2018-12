Na de zomer ook overdag 130 rijden op A2 Utrecht-Amsterdam

Video ‘Meer aandacht nodig voor slechtho­ren­den-bord­je van Damian’

21:22 De 7-jarige Damian Fey uit Zeist hoort maar met één oor, en kon daarom niet fietsen in het verkeer. Nu hij gehoorapparaatjes heeft en een bordje achter op zijn fiets, durft hij weer. Zijn moeder is blij, maar vraagt zich af of andere weggebruikers het bord wel begrijpen.