Na drie jaar dan eindelijk spoorbomen op de plek waar Sam (18) overleed: ‘Dit is zijn nalatenschap’

column Voetbalri­tu­e­len zijn niet welkom in de concert­zaal vindt Jerry, op eentje na: UUUUUUUUU

Het was weer een memorabel avondje in TivoliVredenburg. Op het podium de band Sports Team: vijf voormalige Cambridge-studenten, Brits als melk in de thee, die het publiek tot groot enthousiasme wisten op te zwepen.

24 november