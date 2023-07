Na een gezellig bakkie doen met Mark Rutte, zijn we nu toe aan een vers bakkie pleur

Afscheids­dienst voor doodgescho­ten ‘geliefde vader’ Fouad (34) in moskee in Kanalenei­land

In de Sayidina Ibrahim Moskee in Utrecht is vrijdagmiddag een afscheidsdienst voor de 34-jarige Fouad, die maandag in Eindhoven werd doodgeschoten. Tijdens de ceremonie wordt het begrafenisgebed voor hem uitgesproken.