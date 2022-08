Na gedwongen winterslaap van 2 jaar keert de blues terug naar Culemborg: ‘Waren het bijna verleerd’

Ze waren in de Lekstad het organiseren van een bluesfestival bijna verleerd. ,,We werden roestig, na een gedwongen winterslaap’’, bekent voorzitter en programmeur John van Empel van stichting Culemborg Blues, al 25 edities betrokken bij het gratis toegankelijke evenement. ,,Bij de eerste vergadering was het echt even onwennig. Ik dacht dat het aan mij lag, maar toen ik collega-organisatoren sprak, zeiden die dat ze er ook last van hadden. Waren ze bijvoorbeeld bijna vergeten een vergunning te regelen.’’

Huize Van Empel fungeert in aanloop naar zaterdag als vanouds weer als opslag voor de merchandise. De halve familie is opgetrommeld om T-shirts te vouwen en andere noodzakelijke klussen te doen. Van Empel geniet: ,,In 2020, toen het festival voor de eerste keer moest worden afblazen, wist ik me aanvankelijk geen raad. Maar nu: heerlijk gevoel, en dat wordt gesterkt door alle reacties op sociale media. Zoiets maakt je vanzelf weer scherp.’’

Dinosaurus uit de bluesscene

En die scherpte is nodig, want niets is zo veranderlijk als de muziekwereld. Het affiche telt dan voor het merendeel bands die voor 2020 én 2021 ook al waren vastgelegd, toch zijn er cruciale wijzigingen. Zo is opener Barrelhouse recent toegevoegd en daar gaat een bijzondere anekdote aan vooraf.

Van Empel: ,,We openen traditioneel met wat wij een dinosaurus uit de vaderlandse bluesscene noemen. Een band of artiest die al jaren op hoog niveau meedraait. In 2020 zou dat saxofonist Bertus Borgers zijn. Bertus schoof mee door naar 2021 en ook naar dit jaar. Tot zijn dochter hem op zeker moment vertelde: ‘We wilden het nog even geheim houden, maar mijn vriend en ik gaan trouwen. Op 27 augustus, en dan sta jij geboekt in Culemborg.’ Dus komt Bertus volgend jaar.’’

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm Barrelhouse, al 48 jaar in dezelfde bezetting, opent 27 augustus de 27ste Culemborg Blues. © Privéfoto

Ook de afsluitende act is een nieuwe naam nadat de oorspronkelijk geplande Henrik Freischlader in de coronaperiode iets te vaak naar Van Empels zin van bandleden en concept wisselde. ,,Gelukkig liet Laurence Jones, die hier al eerder speelde, me via Facebook messenger geregeld weten dat hij het zo tof vond bij ons. Hij praatte zichzelf naar binnen en daar zijn wij mee geholpen, want het is een echte publiekstrekker.’’

Scherpte is ook vereist op organisatorisch vlak. Daarbij komt zijn netwerk – hij werkt al jaren bij een grote toeleverancier in de evenementensector – hem meer dan eens van pas. ,,De gemeente eist dit jaar veel meer beveiliging. Gelukkig hebben we nu een contract met een beveiligingsbedrijf dat grote evenementen als Mysteryland doet en dat ook mijn directeur kent.’’

Quote Alles is duurder geworden. Podium, papier voor onze boekjes en affiches, noem maar op. John van Empel

Zoiets drukt extra op de begroting, meldt hij. ,,Daarom zijn we blij dat we de subsidie over de afgelopen jaren hebben mogen houden. Want naast de beveiliging is alles duurder geworden. Podium, papier voor onze boekjes en affiches, noem maar op.’’

Raadszetel

En er was nog een grote verandering, hoewel het publiek daar weinig van merkt. Van Empel werd afgelopen voorjaar via een indrukwekkend aantal voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen voor de partij Culemborg van Nu. Na ampel beraad – hij had zich toch echt als lijstduwer gemeld – besloot hij de zetel te aanvaarden. ,,Vanaf dat moment heb ik een aantal taken overgedragen. Als voorzitter mag ik nog wel dingen ondertekenen, maar de contacten met de gemeente worden voortaan door anderen gedaan. Ik houd van duidelijkheid.’’

Culemborg Blues is 27 augustus op meerdere podia in de binnenstad en duurt van 14.00 uur tot 00.30 uur. Er spelen in totaal 20 bands.