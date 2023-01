Na glasvezel en reflecterende huisnummers regelt Kees nu ook AED's voor het Culemborgs buitengebied

Drie AED’s zijn er al in het landelijk gebied en daar komen er eind februari zeven bij. ,,Hiermee is in het buitengebied van Culemborg voor iedereen binnen acht minuten een AED voorhanden’’, zegt een tevreden Kees de Raad. ,,We hebben dit kunnen realiseren met steun van Ondernemers Fonds Culemborg en de Hartstichting. Naast de aanschaf is het onderhoud voor tien jaar afgekocht, zodat we daar geen omkijken naar hebben.’’