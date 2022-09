Na jaren voorbereiding gaat de eerste paal voor de nieuwe wijk Lopik-Oost de grond in

Primeur in Nederland: archeolo­gen graven 17de-eeuw­se ‘eendenkooi’ op bij Strijkvier­tel

Bij de Strijkviertel in Utrecht wordt onderzoek gedaan naar een zogenaamde ‘eendenkooi’ uit de 17de eeuw. Het is de eerste keer in Nederland dat een verdwenen eendenkooi in zijn geheel wordt opgegraven. De archeologen hopen hierdoor meer te weten te komen over het bijna verdwenen ambacht.

1 september