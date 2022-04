Na kilometers kademuur wachten ruim 900 kelders in de Utrecht op herstel (en dat is een hele puzzel)

Boze kelderbe­zit­ters praten weer met gemeente, commissie van wijzen moet conflict helpen oplossen

Bewoners van de Kromme Nieuwegracht in de Utrechtse binnenstad en de gemeente praten weer met elkaar over het herstel van het wervengebied. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen wethouder Diepeveen (GroenLinks) en de bewonersgroep Rak 22.

