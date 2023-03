Na lang wachten hangt hij: het kunstwerk dat het bier op de Neude wel óf niet blauw kleurt

column Over Intellectu­al Heritage was grote ophef, maar kunst hoeft niet altijd mooi te zijn

De grootste misvatting over kunst is dat het altijd mooi moet zijn. Een Vlaamse dichter zei eens: ‘Kunst is schoonheid en waarheid. De waarheid is niet altijd schoon.’ Kunstwerken mogen ophitsen, woede en angst oproepen, walging veroorzaken, verbazen, verrassen, beledigen.