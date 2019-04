Na maanden onderzoek nog steeds geen onderbouwing voor miljoenenbetalingen Uithoflijn

Primark met 72 paskamers, 53 kassa’s en 450 medewer­kers in Hoog Catharijne

18:49 Kledingwinkel Primark opent op 8 mei de deuren van zijn nieuwe winkel in Utrecht. Liefhebbers kunnen dan hun hart ophalen in de vier verdiepingen grote winkel in Hoog Catharijne. Daarmee komt een langgekoesterde wens van vicedirecteur Kevin Tulip (33) van Primark Benelux uit: ,,We willen al jaren naar Utrecht.’’