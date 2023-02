Na schietpartij bij beautysalon in Utrecht nu een poging tot plofkraak bij filiaal in Laren

Broers en neven volop samen actief in de criminali­teit in Utrecht, ouders en zussen profiteren mee

Veel drugscriminelen in Utrecht hebben familieleden die óók actief zijn in de onderwereld. In de meeste gevallen gaat het om broers en neven die samen actief zijn binnen een netwerk. Onderzoek moet gemeente en politiek helpen deze criminele families aan te pakken.