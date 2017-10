Na selfie geen spoor meer van Anne Faber (25) uit Utrecht

UpdateVrienden van Anne Faber (25) uit Utrecht zijn via sociale media naar haar op zoek. Sinds vrijdagavond 19.00 uur is ze vermist. De politie heeft een vermissingsbericht verspreid.

In een laatste appbericht stuurde ze een selfie in de regen. Sindsdien is niets van haar vernomen.

,,Ze was rond half vijf begonnen aan een urenlange fietstocht, onbekend waarheen precies. Ze zou weer bij mij thuis terug komen, daar wijst alles op. M’n appjes heeft ze sinds 19.45 niet meer gelezen (1 vinkje). Vooralsnog is er geen enkel spoor'', schrijft haar vriend Nathan Fidder in een bericht op Facebook dat intussen door ruim 32.000 mensen is gedeeld. Ook op een afspraak in Amsterdam verscheen ze gisteren niet. Fidder schrijft 'van het ergste' uit te gaan.

Anne Faber is blond, rond 1 meter70, droeg een groene regenjas en reed op een zwarte opoefiets. Bekend is dat ze vrijdag voor het laatst rond 18.15 uur in Hollandsche Rading was. ,,Mogelijk heeft ze mijn gele fluoriserende motorrugzak geleend en had ze een luxe zonnebril mee'', aldus haar vriend.