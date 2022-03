Na twee broers opnieuw een verdachte aangehouden in afpersingszaak Utrecht

Politie vindt 77.000 euro cash geld in Utrechts telefoon­win­kel­tje, eigenaar (55) aangehou­den

De politie heeft gisteren een inval gedaan in een telefoonwinkel aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Daar troffen agenten 77.000 euro cashgeld en versleutelde telefoons aan. De 55-jarige eigenaar uit De Meern is aangehouden op verdenking van witwassen.

