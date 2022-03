Na twee jaar afwezigheid gaat Bevrijdingsfestival Utrecht weer door (met aandacht voor Oekraïne)

Na twee jaar afwezigheid gaan de veertien Bevrijdingsfestivals dit jaar weer door met publiek. Zo ook in Utrecht. In heel het land zullen er op Bevrijdingsdag ruim driehonderd optredens en inhoudelijke activiteiten plaatsvinden. Naast optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid Suzan & Freek, Duncan Laurence, Fresku en Donnie, is er op de festivals veel aandacht voor de situatie in Oekraïne.

Ieder jaar wordt er door Nederland stilgestaan bij het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat. Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is. Dat er nu wereldwijd duizenden mensen de straat op gaan om zich uit te spreken tegen de oorlog, bevestigt de kracht van solidariteit en het belang van een open democratische samenleving.

Ambassadeurs van de Vrijheid

De Ambassadeurs maken ieder jaar in aanloop naar 5 mei verhalen over (on)vrijheid. Suzan & Freek spraken hiervoor op Lesbos en in Athene met vluchtelingen, samen met Stichting Vluchteling. Historicus Klaus Müller onderzocht samen met Duncan Laurence hoe het was om tijdens de Tweede Wereldoorlog tot de LGBTQ+ gemeenschap te behoren. Fresku schrijft een nummer over vrijheid en Donnie spreekt mensen met een bijzonder verhaal over vrijheid tijdens het bereiden van een Vrijheidsmaaltijd. Op 5 mei treedt Fresku op tijdens Bevrijdingsfestival Utrecht.

Fresku: “Vrijheid is alles voor ons, we moeten niet vergeten hoe fragiel en waardevol dat is. Ik kan me helemaal vinden in het thema van deze dag: elkaar aankijken, zonder oordelen. Iedereen heeft tegenwoordig gelijk een mening; het voelt alsof je kleur moet bekennen, er is geen ruimte voor nuance. Laten we juist kijken waar we elkaar wél kunnen vinden.”

Optredens

De Ambassadeurs van de Vrijheid Suzan & Freek betreden op 5 mei het podium in Haarlem, Flevoland, Drenthe en Friesland. Duncan Laurence treedt op in Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Donnie gaat naar Overijssel, Groningen, Gelderland en Brabant en Fresku zal optreden in Utrecht, Den Haag en Amsterdam.

De forse prijsstijgingen van dit moment hebben impact op de festivals. Groningen zal dit jaar starten met een pilot waarbij entreegeld wordt gevraagd. Dit wordt gesteund door de andere festivals. Bevrijdingsfestival Utrecht is vrij toegankelijk.

