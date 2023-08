Na twee jaar duwen en trekken krijgt Thijs groen licht voor zijn ‘ongezonde’ poffertjeskraam

Brug naar Viaanse Pontwaard per direct afgesloten vanwege scheuren: ‘Dit is bizar, een strop dreigt’

De brug Pont Napoleon in Vianen is per direct afgesloten voor alle verkeer. In de constructie van de brug zijn scheuren ontdekt. Een van de gevolgen is dat fietspont de Vrevia tot en met maandag uit de vaart is.