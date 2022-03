Na twee motorongelukken in korte tijd op Lekdijk is buurt het zat: ‘Motorgekte móét stoppen’

Lekdijk in weekeinden tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede op slot voor motorrij­ders

Motoren worden in de zomermaanden geweerd van de Lekdijk tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Het gaat om een proef voor de weekeinde in de maanden juli tot en met september. De Werkgroep Motoroverlast Amerongen (WMA) is blij dat de gemeente heeft geluisterd naar de klachten over geluidsoverlast.

