Na vandaag ligt Utrecht er bij als het kalme stadje dat het twintig jaar geleden was

Elfsteden­tocht in ‘63, maanlan­ding, het EK in ‘88: ouderen herbeleven iconische momenten in 3D

Tientallen Utrechtse ouderen ondergaan deze week een bijzondere ervaring in een speciale tijdscapsule. In een videoruimte bij woonzorgcentrum AxionContinu in Overvecht krijgen ze op drie grote schermen beelden te zien van historische gebeurtenissen uit de vorige eeuw. De 'tijdmachine’ zorgt voor prachtige ervaringen: ,,Heel mooi om dit zo weer terug te kunnen zien.”