Naafs sloot La Gondola in Driebergen terecht

Online reserveren voor reuzenpanda's Ouwehands niet meer verplicht

14:39 Panda's Wu Wen en Xing Ya hebben deze zomer geen topdrukte veroorzaakt in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Het is daarom niet meer verplicht om vooraf online kaartjes met een tijdslot te bestellen. Ook het extra parkeerterrein in Rhenen is opgeheven, zei directeur Robin de Lange van de dierentuin woensdag.