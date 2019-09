Naar koffie snakkende automobilist kan weer terecht bij ‘spookStarbucks’ langs A12

Nabil B. is cruciale getuige in liquidatie­zaak crimineel Wout Sabee, maar wil hij nog wel praten?

16:26 Kroongetuige Nabil B. moet ook een cruciale rol als getuige gaan spelen bij het oplossen van de moord in De Meern op de Utrechtse crimineel Wout Sabee. Hij is wat de rechtbank betreft de voornaamste getuige die de advocaten van de zeven verdachten in de zaak mogen gaan ondervragen. Maar de grote vraag is of B. wel gaat praten, nu hij in conflict is met justitie.