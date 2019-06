Nabestaanden Laura Korsman: ‘Wat ons betreft had Zamir M. nooit meer vrijgekomen’

De nabestaanden van Laura Korsman beleefden vandaag opnieuw een heftige dag in de rechtbank in Utrecht. Vanuit een andere zaal in het gebouw hoorden ze de rechters Zamir M. vijftien jaar cel en tbs opleggen voor de moord op hun dochter en zus.

Die straf is iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier eiste bij de behandeling van de zak achttien jaar cel en tbs, maar vanwege de verminderde toerekeningsvatbaarheid van M. viel de straf lager uit. Tot op zekere hoogte is de familie daar tevreden mee, zegt hun advocaat Mark van Raak. ,,De straf is op zich prima, daar zijn we tevreden mee. Het is ook bijna net zo hoog als de eis van het Openbaar Ministerie. Maar zoals haar moeder in haar slachtofferverklaring al zei: ‘geen enkele straf kan recht doen aan wat de dader heeft gedaan’. Wat dat betreft is geen enkele straf voldoende. Zij hadden liever de garantie dat hij nooit meer vrij zou komen.”

De rechtbank rekende het Zamir M. zeer aan, dat hij in diverse horen en zittingen acht verschillende verklaringen heeft afgelegd. Ook de familie heeft het daar moeilijk mee: ,,Dat is enorm zwaar voor hen, dat zit heel hoog. Zij willen graag weten wat er gebeurd is, en het frustreert hen enorm dat ze dat niet weten.” De ouders zijn dan ook woest op M., aldus Van Raak. ,,Hij heeft zich aan Laura vastgeklampt, terwijl zij verder wilde met haar leven.”

Hoger beroep

Zowel het Openbaar Ministerie als Zamir M. hebben veertien dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. Of M. in beroep gaat, is nog de vraag. Zijn advocaat heeft daarover nog niet met M. kunnen overleggen. De familie Korsman hoopt niet dat dat gaat gebeuren: ,,Dit soort dagen zijn heel zwaar voor de familie. Je kunt je afvragen of zij als slachtoffers zijn geholpen met een hoger beroep.”