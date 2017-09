Nachtdienst alleen? Niet zeuren!

Mijn naam is Adrie van Oostrom en ik ben al 32 jaar werkzaam als gediplomeerd verzorgende in verpleeghuizen. De laatste tien jaar werk ik in verzorgingstehuis De Schutse in Lopik. Ik wil u graag vertellen waarom wij actievoeren voor een tweede collega in de nachtdienst. In de ruim dertig jaar dat ik in de zorg werk heb ik veel zien veranderen. Vroeger had je leerling verzorgers en gediplomeerd verzorgenden. Daarboven stond de gediplomeerd verpleegkundige. De leerlingen zijn zo goed als verdwenen en verpleegkundigen zie je nauwelijks nog op de werkvloer.

In ons verpleegtehuis wonen 62 mensen, waarvan een deel in aanleunwoningen. Volgens onze werkgever AxionContinu kun je in de nachtdienst prima in je eentje toezicht houden op al deze bewoners. De Schutse biedt zelfs stervensbegeleiding aan, wanneer iemand in de nacht komt te overlijden, ben je in je eentje verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de bewoner en zijn familie, en voor de andere 61 bewoners natuurlijk.

In een gemiddelde nacht is er sprake van valpartijen, zorg voor bewoners met diabetes en het begeleiden van mensen naar het toilet. Hoe kun je goede zorg bieden als je dit allemaal alleen moet doen? In De Schutse is een iemand in de nachtdienst al de norm zolang ik er werk. Als we daarover klagen worden we nooit serieus genomen.



Maar de maat is vol. We stellen ons niet aan. Mijn collega’s en ik hebben zoveel meegemaakt. Zo stond ik op een nacht oog in oog met een inbreker. Ik ben enorm gaan schreeuwen en gelukkig rende hij daarom weg. Terwijl ik achter hem aanrende, stortte ik in elkaar. Ik trilde zo heftig dat ik mijn telefoon niet meer van het slot kreeg. En ik was helemaal alleen.