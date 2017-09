De Raad van Bestuur van AxionContinu vindt kosten belangrijker dan de veiligheid van de medewerkers tijdens de nachtdienst in woonzorgcentrum De Schutse in Lopik. Dat is al jaren de indruk van Marry Langerak (62) en Annet Eikendal (38), die beiden al jaren als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg in De Schutse werken.

Marry werkt inmiddels al 27 jaar in De Schutse. In die jaren is er veel veranderd. "In het begin was het een bejaardentehuis waarin mensen nog zeer zelfredzaam waren en er weinig tot geen zware zorg nodig was. Nu zijn er 32 mensen intern, waarvan er 19 dementerend zijn. De overige 13 hebben ook nog de nodige lichamelijke en cognitieve beperkingen. Daarnaast zijn er nog dertig mensen in de aanleunwoningen."

Onverantwoord

Tijdens de nachtdienst vallen al deze 62 mensen onder de verantwoordelijkheid van één verzorgende. En dat is volstrekt onverantwoord, vinden Marry en Annet. Een rondgang langs collega's aangevuld met eigen ervaringen leverde een verhalenboek op 'Alleen in de nacht; onze zorg in verhalen', dat dinsdagnacht is aangeboden aan de locatiemanager.

De verhalen gaan onder meer over een verzorgende die alleen stond tegenover een inbreker, over een verzorgende die te maken kreeg met een agressieve bewoner en over een verzorgende die te maken kreeg met een overleden bewoner, tevens vader van een collega, en tegelijkertijd moest zorgen voor een zieke mevrouw die steeds moest overgeven. Zelf maakte Annet mee hoe 's nachts een zwaar dementerende man over de gang kroop, waarbij hij een bloedspoor achterliet van wondjes aan knie en teen.

"Het kostte me alle moeite om hem weer in bed te krijgen en ik was ook bang, omdat hij vanwege een traumatisch verleden ook agressief was. Toch laat je zo iemand niet aan zijn lot over. En toen hij uiteindelijk zijn duim opstak nadat ik hem had ondergestopt wist ik waarvoor ik het had gedaan."

Twee medewerkers

Tegen de zomer ondertekenden Raad van Bestuur en OR een overeenkomst, waarin onder meer werd bepaald dat er tijdens een nachtdienst minimaal twee medewerkers aanwezig zijn, of iemand die binnen vijf minuten op locatie kan zijn. Het bleek de zoveelste loze belofte, aldus Annet: "Er zijn in het verleden ook al camera's en noodknoppen beloofd en ook daar is niets van terecht gekomen. Ik onderschrijf dan ook de woorden uit het verhalenboek, die zeggen 'dat de Raad van Bestuur van AxionContinu kosten belangrijker vindt dan de veiligheid van de medewerkers tijdens de nachtdienst'."

Buurtbewoners van De Schutse vormen inmiddels een achterwacht voor de alleenwerkende verzorgenden in de nachtdienst. Een prachtig initiatief, aldus Menno Bruijns van vakbond FNV. Toch heeft hij er gemengde gevoelens over: "De solidariteit van buurtbewoners wordt op deze manier misbruikt door bestuur en management om niets te doen."

Marry en Annet hopen dat hun actie ertoe zal leiden dat er ze voortaan in de nachtdienst met zijn tweeën zijn: "Misschien komen nu eindelijk menselijke gevoelens bij de Raad van Bestuur naar boven. En krijgen we niet alleen als antwoord, 'dat er geen geld is en dat anders de Schutse dicht moet'. Die keuze bij ons neerleggen is in feite morele chantage."'

Quote Misschien komen nu eindelijk menselijke gevoelens bij de Raad van Bestuur naar boven Marry en Annet

Oplossing

Eliane Thewessen, voorzitter van de Raad van Bestuur van AxionContinu laat in een reactie weten dat de signalen bekend zijn en dat er al langer met medewerkers wordt gesproken over een oplossing. "Daarbij moet allereerst worden gekeken naar de frequentie waarop dubbele bezetting 's nachts nodig zou zijn. Dat is namelijk niet elke nacht zo. Ten tweede is het een kostenverhaal. Als we 's nachts dubbele - duurdere - bezetting hebben gaat dat ten koste van de bezetting overdag."