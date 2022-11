Nachtdieren opgelet! Iederal houdt een stille vollemaanswandeling door de Utrechtse natuur

GOUDEN POLLEPEL In eethuis De Stoeterij in Soester­berg (waar de groene mayonaise een hit is) heeft de tijd stilge­staan

Was ’t Spiehuis in Soest vorig jaar een nostalgische beleving, De Stoeterij in Soesterberg is van hetzelfde tafellaken een pak. Wars van modernismen en hippe culi-trends wordt hier old-school horeca bedreven. Met Mieke en Tessa in eigentijdse bijrollen.

17 november