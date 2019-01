Nachtelijke inbreker in slaapkamer tegen vrouw (88): Ik zet wel even koffie

Een bejaarde bewoonster (88) van een woning aan de Vogelzangsekade in Lopik is dinsdagnacht midden in de nacht beroofd. Een dief wist haar woning binnen te dringen en sloeg op de vlucht, toen hij tijdens zijn rooftocht ook de slaapkamer van het slachtoffer aandeed en ze wakker werd.

Middenin de nacht schrikt de bewoonster van de vrijstaande woning aan de oostkant van het dorp wakker. Direct vraagt een mannenstem haar of ze misschien iets wil drinken. De man blijkt haar slaapkamer te staan en doet alsof hij van de thuiszorg is. Als de vrouw afwijzend reageert, zegt de man koffie te gaan zetten. Hij loopt direct de kamer uit en verdwijnt in de nacht.

Totaal verbouwereerd blijft de 88-jarige bewoonster achter. Vrijwel direct drukt zij op haar alarmknop en geeft ze telefonisch door wat ze zojuist heeft meegemaakt, rond 03.30 uur in de nacht. Maar op het moment dat gealarmeerde agenten arriveren, is geen verdachte meer te bekennen rond de woning.

Laf

De kraak moet goed zijn voorbereid, daar is dochter Finie van overtuigd. ,,Ze hebben eerst haar rollator beneden gezet, zodat ze niet snel kon wegkomen omdat ze slecht ter been is. Ook hebben ze de plintverlichting bewust uit gezet.’’ Zoon Dirk kan er met zijn verstand niet bij dat mensen zo laf zijn, dat ze kiezen voor een slachtoffer met zo’n leeftijd. Finie: ,,Ze hebben het sleutelkastje opengebroken en zijn zo binnengekomen, terwijl dat kastje helemaal niet opvallend bij de deur hangt. Heel apart.’’

Quote Haar handen trillen helemaal. Ik weet niet hoe het met haar gaat Finie, Dochter van overvallen vrouw

Omdat ze haar zoon en dochter na de kraak niet direct telefonisch niet te pakken krijgt, besluit het slachtoffer tot andere actie. ,,Ze riep buiten middenin de nacht om haar zoon’’, weet dochter Finie (64). En niet zonder resultaat: zoon Dirk woont aan de overkant en wordt direct door zijn vrouw getipt met de woorden ‘je moeder staat aan de overkant te schreeuwen’.

Onder de indruk

De vrouw is ruim twaalf uur na de gebeurtenissen nog danig onder de indruk. Als een vriendin op bezoek komt om te praten over de inbraak, schiet ze vol. ,,Haar handen trillen helemaal. Ik weet niet hoe het met haar gaat’’, zegt dochter Finie bedrukt. ,,Maar ik ben allang blij dat ze haar niet hebben aangeraakt.’’ Zij is er van overtuigd dat er tenminste twee daders waren.

De hele dag zijn er mensen over de vloer geweest, van agenten tot vervangers van het deurslot. Ook wijkagent Feike de Vries ging langs. ,,De impact van dit soort zaken bij een oudere vrouw zoals hier is altijd groot’’, weet hij. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning, die van boven naar beneden is doorzocht. Vooral sieraden blijken te zijn meegenomen.

Dochter Finie hoopt dat iemand iets gezien heeft. ,,Misschien heeft iemand in de buurt camerabeelden, zodat we meer te weten kunnen komen’’, zegt de wijkagent.