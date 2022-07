Nagenieten: bekijk hier het hele optreden van Kensington op de Domtoren terug

Steeds meer uitdagin­gen in Utrechtse ziekenhui­zen nu aantal coronapa­tiën­ten stijgt: ‘Gaat allemaal maar net’

Het is weer alle zeilen bijzetten in de Utrechtse ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten stijgt, zowel op de afdelingen als de IC‘s. Dat baart zorgen. In het St. Antonius Ziekenhuis wordt de corona-afdeling zelfs weer geopend.

13 juli