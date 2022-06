Najat (43) rende de Singelloop, maar is door MS nu deels afhankelijk van haar wandelstok

Rechter doet uitspraak in baronessen­zaak: zussen moeten in gesprek over toegang Kasteel De Haar

De twee baronessen van kasteel De Haar in Haarzuilens moeten van de Utrechtse rechtbank met elkaar in gesprek over wie in het kasteel mag verblijven. Allegra van Zuylen (26) spande een rechtszaak aan tegen Stichting Kasteel de Haar, omdat haar halfzus haar vanwege incidenten de toegang tot het kasteel heeft ontzegt.

3 juni