Najim (43) over cultuurverschil Marokko en Nederland: ‘Hollanders hebben de klok, de rest heeft de tijd’

Frank Böhm steekt uit ‘teder verzet’ takjes in de aarde rond bomen in Utrecht: ‘Er is iemand die hier om geeft’

Elke keer als Frank Böhm bandensporen in de aarde van de boomspiegel ziet, zet hij er kleine takjes in. Om de tien centimeter. Frank: ,,Dat doe ik gemiddeld drie keer per week. Doel: voorkomen dat er auto’s door de aarde rijden. Het zijn meestal werkauto’s. Er is ruimte genoeg om hier omheen te rijden, dus ik snap niet zo goed waarom ze dat niet doen. Dit is een gewone stoep.’’