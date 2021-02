Natascha (41) opent deze grote vega-super in Utrecht: ‘Vleesvervangers smaken al lang niet meer naar karton’

Collega’s verslagen: Utrechtse viroloog die belangrij­ke hiv-ontdekking deed overleden

10:09 Gisteren is de vooraanstaande viroloog Charles Boucher (63) in zijn huis in Utrecht overleden. Boucher was sinds 2008 hoogleraar antivirale therapie bij de afdeling Viroscience in het Erasmus Medisch Centrum. Met zijn onderzoek in het virologielab probeerde hij het leven van patiënten te verbeteren, zowel nationaal als internationaal.