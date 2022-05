Nationale DonutDag: 900 gratis donuts voor Utrecht

Het is bijna zover, de nationale DonutDag. Het Leger des Heils deelt op 3 juni door het hele land gratis donuts uit, waaronder Amersfoort en Utrecht. Huub Stijvers, officier in het Leger des Heils Utrecht, loopt komende zaterdag door de Utrechtse binnenstad met een bak vers gebakken donuts. Het doel? Er minimaal 900 uitdelen.

Waar komt de DonutDag vandaan?

,,Dit is al iets wat in de Eerste Wereldoorlog is ontstaan. Iemand had nog een beetje meel en een beetje olie, beetje suiker erbij. Toen heeft iemand iets in elkaar geprutst wat uiteindelijk de donut is geworden. Jonge vrouwen van het Leger des Heils gingen met donuts en koffie voor de frontsoldaten zorgen. Zeker internationaal gezien is er een traditie bij het Leger des Heils met donuts.”

Wat doen jullie op de DonutDag?

,,Vanuit de traditie proberen we nog steeds om mensen een ‘happy moment’ te bezorgen. Al is het dat je even dat een momentje kan pakken en die donut kan eten met een kop koffie. Nu is het ook nog een keer zo, dat Utrecht 900 jaar bestaat, dus hoe mooi is het om in Utrecht 900 donuts uit te delen?”

Quote Wie houdt er nou niet van donuts? Ik wel in ieder geval en dat kan je zien ook Huib Stijvers, Leger des Heils

Wat is er nog meer te beleven?

,,In de middag gaan we de wijk in om ieder die wil een donut aan te bieden en het verhaal van die donuts te vertellen. Uiteindelijk is het doel mensen bij elkaar te brengen en in gesprek te raken. We hebben op locatie liedjes en verschillende spelletjes met donuts. Alles met een donut-thema: ringsteken met donuts, boter-kaas-en-eieren met donuts.”

Hoe reageren mensen?

,,Zo verschillend als je het kan verzinnen. De meeste mensen vinden het heel leuk en lekker. Want ja, wie houdt er nou niet van donuts? Ik wel in ieder geval en dat kan je zien ook. Voor ons is het een prachtige gelegenheid om iets van het Leger des Heils werk over het voetlicht te brengen.”

