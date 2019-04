Natuurgenezeres Sara G. moet 8 jaar cel in

De rechtbank in Utrecht verwijt G. de dood van de 49-jarige vrouw in 2017. De natuurgenezer ziet vooral zichzelf als slachtoffer in de zaak en vindt dat ze niets verkeerds gedaan heeft aan de Industrieweg in Kockengen. Daar denkt de rechtbank heel anders over, die er vanuit gaat dat Sara de chemische stof ibogaïne toediende aan Carmen en dat de Zweedse daardoor kwam te overlijden. ,,Het schadelijke karakter van ibogaïne is verzwegen en de locatie voor behandeling van patiënten was totaal ongeschikt.”

Ibogaïne

Quote Uit niets blijkt dat Sara G. haar werkwijze heeft aangepast De rechtbank In het lichaam van Carmen is de stof ibogaïne gevonden. Sara gebruikte het middel zelf veelvuldig en zette het ook bij haar patiënten in, om ze van hun drugsverslaving af te helpen. Hoe de stof in het lichaam van de Zweedse terecht is gekomen zei Sara niet te weten. Ze zou geweigerd hebben om Carmen te helpen, nadat ze speciaal over was gekomen voor een behandeling.



Die weigering van Carmen zou te maken hebben met haar lichamelijke gesteldheid op dat moment. Maar die verklaring van Sara noemt de rechtbank ‘niet aannemelijk’. Carmen vertrok ondanks de weigering eind januari 2017 niet van het erf, maar nam haar intrek in de bed and breakfast. Volgens Sara moet ze daar zelf het middel hebben gevonden of werd het toegediend door de tijdens het verhoor zwijgende Tom B., een oud-patiënt en op dat moment de hulp van Sara.

Tom B. kwam volgens Sara enkele dagen na de komst van Carmen in paniek naar haar woning op het erf. Carmen bleek onwel te zijn geworden en hulp van ambulancemedewerkers mocht niet meer baten. Daarop vertrok Sara spoorslags, waarna ze pas weken later kon worden aangehouden in Duitsland. Sindsdien zit ze in de cel. Tegen de vrouw werd vorige maand 10 jaar cel geëist door het Openbaar Ministerie.

Chemisch

Quote Carmen was niet klaar voor de dood Zus van Carmen ,,Ik heb Carmen niet behandeld met ibogaïne’’, hield de vrouw bij hoog en bij laag vol tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. ,,Ik ben natuurgenezer en gebruik geen chemische farmaceutische middelen. Ik werk wel met iboga (waarin de stof ibogaïne voorkomt, red.) en geloof daar in.’’



Volgens de patholoog is de doodsoorzaak van Carmen ‘hoogstwaarschijnlijk’ ibogaïne. Volgens deskundigen is het middel in 1 op de 300 gevallen dodelijk, vaak bij mensen met hartproblemen. Ook een toxicoloog zag geen andere doodsoorzaak. De rechtbank wees vandaag op eerdere complicaties bij andere patiënten na behandeling met ibogaïne door Sara G. en denkt dat Sara degene was die Carmen de ibogaïne toediende. ,,Ze heeft Carmen niet willens en wetens van het leven beroofd. Wel is ze ondanks eerdere incidenten doorgegaan met ibogaïnebehandelingen. Uit niets blijkt dat ze haar werkwijze heeft aangepast. Daardoor bestond de kans dat Carmen zou overlijden. Dat risico heeft ze genomen. Ook liet ze haar hulpeloos achter.”

Hulp

Advocaat Jonk stelde dat een onrechtvaardig beeld is geschetst van zijn cliënt Sara G. ,,Ze heeft altijd geprobeerd mensen hulp te bieden en beter te maken, hoe groot hun problemen ook waren. Ze is geen ‘heks’ of ‘fee’.’’ Daar dachten de nabestaanden van Carmen heel anders over. ,,Mijn lieve kleine zusje is vermoord gevonden in Nederland’’, vertelde haar zus in tranen. ,,Nooit meer zal ik haar mooie donkere ogen zien, haar stem horen. Het is een onbeschrijflijk verlies. Sara zorgde ervoor dat haar dromen niet doorgingen. Carmen was niet klaar voor de dood.’’