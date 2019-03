Natuurgenezeres Sara G. ontkent behandelen omgekomen Zweedse

Natuurgenezeres Sara G. ontkent dat zij de Zweedse vrouw Carmen behandeld heeft met de chemische stof ibogaïne. De 48-jarige vrouw kwam om in de woning van Sara G. in Kockengen. De 59-jarige Sara G. verblijft al zevenhonderd dagen in voorarrest, omdat het Openbaar Ministerie haar verantwoordelijk houdt voor de dood van de vrouw.

In het bloed van de drugsverslaafde Zweedse Carmen werd na haar dood een hoge concentratie ibogaïne aangetroffen. Het middel wordt toegepast om verslavingsverschijnselen te onderdrukken maar kan ook voor ernstige, levensbedreigende bijwerkingen zorgen.

Verslaving

,,Ik heb Carmen niet behandeld met ibogaïne”, zei Sara G. vandaag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak voor de rechtbank in Utrecht. ,,Ja, ze was geïnteresseerd in een ibogaïnebehandeling” gaf G. wel toe. De Zweedse zag de behandeling volgens haar als de ‘magic bullet’ om van haar verslaving af te komen. ,,Maar ze voldeed niet aan mijn voorwaarden, ze had buikpijn en werd ongesteld. Als ze goed voorbereid was had ik haar wel behandeld. Maar ze was een hopeloos geval.’’

Op het moment van overlijden van de Zweedse was ook Tom B., de rechterhand van Sara G., in de kamer aanwezig. Deze B. zit vast in een cel in Ierland. De man was maandenlang voortvluchtig, maar is deze zomer aangehouden. Hij is inmiddels verhoord.

Sara G. gaf wel toe aanwezig te zijn geweest in de woning toen de vrouw overleed. ,,Ik belde zelf 112, nadat Tom B. mij in paniek riep.” Een huisarts weigerde een verklaring van natuurlijk overlijden af te geven na het onderzoeken van de Zweedse, die hij 25 minuten zonder resultaat probeerde te reanimeren. De verdachte benadrukte: ,,Ik werk met natuurproducten en niet met farmaceutische producten. Ik behandel daarom niet met de chemische stof ibogaïne, wel met iboga.”

Middel toegediend

Volgens Sara G.’s raadsman heeft niet zij het middel toegediend, maar heeft B. dat gedaan. Overigens was G. vorig jaar zelf ook op de vlucht geslagen. Toen de politie de vrouw enkele dagen na het overlijden van de Zweedse wilde arresteren, was G. al uitgeweken naar Duitsland. Met een Europees arrestatiebevel werd ze daar op 27 februari aangehouden en uitgeleverd aan Nederland.

Sara G. werd in 2014 al veroordeeld voor het in hulpeloze toestand achterlaten en schade toebrengen aan de gezondheid van een ander. Ze liet volgens de rechtbank een 28-jarige Zwitser in hulpeloze toestand in zijn hotel in Breukelen achter, nadat ze hem thuis met ibogaïne had behandeld. Onder invloed van hallucinaties liep hij de snelweg op en werd doodgereden door een vrachtwagen.

Daarnaast overtrad ze de Opiumwet. Ze werd in hoger beroep veroordeeld tot 141 dagen cel en een maand voorwaardelijk. De natuurgenezeres behandelde jarenlang drugsverslaafden met het omstreden afkickmiddel.

Verrast

Tom B. werd direct in de woning aangehouden. Maar omdat het NFI-onderzoek rond het lichaam tijd kostte, was de doodsoorzaak pas later bekend. B. kwam snel op vrije voeten en vertrok, net als G., naar het buitenland.