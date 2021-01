Nederlanders zijn heel gelukkig, maar waarom zijn Utrechters gelukkiger dan Rotterdammers?

Geluk: waar is het precies afhankelijk van - en wanneer voel je je als inwoner van ons land ‘gelukkig’? Wie de ‘gelukscijfers’ van het CBS bestudeert, dat over de periode 2013 tot en met 2019 onderzoek deed naar dit onderwerp, valt één ding op: in iédere Nederlandse provincie of gemeente ligt het aantal gelukkigen boven de tachtig procent. Het is dan ook niet voor niets dat we in het World Happines Report van de Verenigde Naties al jaren in de top tien staan: Nederlanders prijzen zichzelf behoorlijk gelukkig.