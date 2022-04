Nederlandse ‘Brooklyn Bridge’ weer open; brandweer hoeft niet langer op de fiets uit te rukken

Niet langer storingen en vertragingen, en niet langer brandweermannen die op de elektrische fiets springen als ze moeten uitrukken. De Vechtbrug in Breukelen, ofwel ‘de Nederlandse Brooklyn Bridge’, is vernieuwd en sinds zaterdag weer open voor verkeer.

De meer dan 70 jaar oude brug was aan het einde van haar levensduur: de mechanismen waren dusdanig verouderd dat er regelmatig storingen zijn, die vertraging gaven. De charmante witte ophaalbrug is in Breukelen de enige verbinding over de Vecht en vooral in de zomer was het zeer druk omdat voetgangers, fietsers, auto’s en plezierbootjes rondom de Vecht allemaal gebruik wilde maken van de brug.

De oude brug werd gedemonteerd, de fundering vervangen en de nieuwe brug werd gebouwd in een werkplaats. Fietsers en voetgangers konden tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van een beweegbare pontonbrug; gemotoriseerd verkeer werd omgeleid. Opmerkelijk was dat ook de plaatselijke brandweerlieden gebruik maakten van de pontons: zij rukten tijdelijk uit op e-bikes naar de tijdelijke brandweerpost aan de overkant van de Vecht, omdat dat de snelste route was.

Volledig scherm Brandweer op de elektrische fiets: dit gaan we niet meer zien, nu de nieuwe brug in Breukelen geopend is. © Foto Ruud Voest

Brooklyn Bridge

Vanaf vandaag, zaterdag 2 april, kan iedereen weer gebruik maken van de vernieuwde brug. Het uiterlijk is nagenoeg hetzelfde gebleven, al zou het ontwerp iets meer lijken op de historische brug zoals die vóór 1951 was.

De ophaalbrug staat ook bekend als de Nederlandse Brooklyn Bridge. Het stadsdeel Brooklyn is weliswaar naar Breukelen vernoemd, maar de wereldberoemde brug in New York heeft niets te maken met de Vechtbrug. Toch is de brug in Breukelen steevast populair bij Amerikaanse toeristen die Breukelen bezoeken.

