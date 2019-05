Neersteken stagiaire schokt medewerkers en gasten van daklozenopvang in Utrecht

Dreiging dwangsom van de baan: Reinaerde neemt kindcen­trum KidzTower in Nieuwegein over

20:18 Zorgorganisatie Reinaerde neemt behandelcentrum KidzTower in Nieuwegein per direct over. De dreiging voor KidzTower van een dwangsom a 2000 euro per week is hiermee van de baan. Het centrum stond al langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat er veel mis was bij het kinderdagcentrum. Met de overname van Reinaerde komt er weer rust bij ouders, medewerkers en cliënten.