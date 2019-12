Negen maanden na tramaanslag is het leed nog steeds voelbaar voor getuigen

Hartverwar­mend! FC Utrecht-supporters leveren honderden zakken kleding in voor minderbe­deel­den

16:51 Een primeur met kleding inzamelen voorafgaand aan de thuiswedstrijd van FC Utrecht tegen Feyenoord, is succesvol verlopen. Supporters leverden honderden volle tassen in, bedoeld voor minderbedeelden in de buurt. ,,Mooi als dit een traditie wordt rond kerst.”