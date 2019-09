Negen mensen ziek na eten giftige paddenstoelen

Het UMC Utrecht waarschuwt voor het plukken en eten van giftige paddenstoelen. Er zijn dit jaar al negen meldingen geweest van patiënten met een paddenstoelvergiftiging. Met name buitenlandse paddenstoelenplukkers melden zich bij de ziekenhuizen. Het is vooral oppassen voor de groene knolamaniet.

In Nederland zijn vele soorten paddenstoelen te vinden. Volgens ziekenhuis UMC weet niet iedere paddenstoelenplukker dat niet elke soort eetbaar is en sommige soorten zelfs giftig zijn. Het NVIC, onderdeel van het UMC, meldt dat zij dit jaar al negen meldingen hebben ontvangen over twaalf patiënten die ziek zijn geworden door het eten van een maaltijd met zelf geplukte paddenstoelen.

Volgens Eric Trinthamer van het UMC is zo'n vergiftiging helaas niets nieuws. „Na een warme zomer wordt het vaak vochtig. Dat is ideaal voor de paddenstoelen”, legt hij uit. „Mensen gaan vervolgens de bossen in om ze te plukken. Prima, zolang je maar weet wát je plukt.” De groene knolamaniet, ook wel 'death cap’ genoemd, is één van de giftigste paddenstoelen in de wereld en komt ook in Nederland voor. Deze giftige paddenstoel wordt vaak verward met champignonsoorten.

Niet onderschatten

Mensen moeten het gevaar van een giftige paddenstoel volgens Trinthamer niet onderschatten; de symptomen kunnen in sommige gevallen namelijk erg heftig zijn. Patiënten krijgen na het eten van een foute paddenstoel vaak eerst last van braken en diarree. Vervolgens ontstaat er schade aan de lever. Dit kan weer resulteren in leverfalen, wat in enkele gevallen zelfs fataal kan zijn.