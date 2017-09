Negen meter brede tochtstopper’ in winkelcentrum Belcour Zeist

Sinds de bouw van het winkelcentrum klagen Zeistenaren steen en been over de tocht. Gabriel Lester wil hier een eind aan maken met een fraai en tegelijkertijd functioneel kunstwerk. ,,Het worden een soort grashalmen die deinen op de wind. Door de wind ontstaat een dynamiek’’, zegt hij. Meer dan dit tipje van de sluier wil hij niet oplichten.

Schoonheid

Het kunstwerk komt te staan tussen de winkels van Nazar en H&M. Het krijgt dezelfde breedte als de weg die naar de ondergrondse parkeergarage leidt, de trappen aan weerszijden niet meegeteld. Dat is ongeveer 9 meter. Over de hoogte moet nog overeenstemming worden bereikt met de buurt. Naar verwachting staat het kunstwerk er over twee tot drie maanden.

Kunstenaar en filmmaker Gabriel Lester (1972) maakt architecturale installaties, performances en video’s waarin tijd, ruimte en herinnering centraal staan. Ook maakt hij in opdracht kunstprojecten in de openbare ruimte en is actief als uitvinder, filmregisseur, docent en auteur. Hij woont en werkt in Amsterdam. Tot en met 29 oktober exposeert hij in het Groninger Museum.