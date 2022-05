Nel en Kees vieren briljanten huwelijk: ‘Als hij naar me knipoogde, was ik al in verwachting’

Het is 1957. Nel Balvers (85) en Kees Hagoort (89) willen dolgraag trouwen. Maar er is geen huis te krijgen. Dus trouwen ze in bij een zus van Kees, schuin tegenover zijn ouderlijk huis in de Peperstraat. ,,Het was toen eerder regel dan uitzondering dat je introuwde’’, vertelt Nel. ,,Het was zelfs zo erg dat de gemeente er nog een stokje voor wilde steken want als je pas twintig was zoals ik, had je geen recht op een huis. Gelukkig konden ze ons niet dwars zitten want het was geen huurhuis maar een eigen huis.’’