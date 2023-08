Nepaanrijding bij De Gaard, politie weet maar net te voorkomen dat bejaarde Utrechter 600 euro pint

Enorme run op pakken en flessen water na besmetting in Doorns drinkwater: ‘Voorlopig blijven we bestellen’

Vervuild drinkwater uit de kraan in Doorn. Ook al schat waterbedrijf Vitens het risico daarvan beperkt in, het bericht leidde zaterdagochtend onmiddellijk tot een run op flessen water in de lokale supermarkt, die ook zelf getroffen is door de besmetting: ,,We hadden vanmorgen vroeg al een flinke rij met klanten voor de deur staan.”