Nepbommen bij Utrechtse Rabobank waren poging om onder schuldgesprek uit te komen

De 32-jarige man die in februari dit jaar twee nepbommen bij het filiaal van de Rabobank in de Utrechtse wijk Kanaleneiland neerlegde, deed dat om onder schuldgesprekken uit te komen. Dat bekende hij vanmiddag in de Utrechtse rechtbank.

Op 5 februari had Ronald G. uit Zeist een gesprek met een medewerker van de Rabobank. G. zou met de rekening van de oma van zijn vrouw hebben ‘gerotzooid’, aldus de rechter. Daarom wilde een fraude-onderzoeker van de bank met hem in gesprek. G. was echter bang dat zijn acties zouden leiden tot problemen in de familie. Daarnaast had hij flinke schulden. ,,En dus wilde ik onder dat gesprek uitkomen.” Dat deed hij door een plastic Albert Heijn-tas met daarin een digitale klok met rode en zwarte draden te plaatsen. Daarna belde hij de politie met een telefoon zonder sim-kaart. ,,Ik stak mijn kop in het zand en dacht: ‘wat ik vandaag kan ontwijken, zie ik morgen wel’.’’

Na de melding van het verdachte pakketje werd het filiaal van de Rabobank ontruimd en kon ook het gesprek tussen de G. en de Rabobank-medewerker niet doorgaan. Er werd een nieuwe afspraak gemaakt voor 18 februari. Maar op die ochtend werd opnieuw een verdacht pakketje gevonden. ,,Ik was er de eerste keer mee weggekomen en dus probeerde ik dat nog een keer.”

Dit keer werd hij echter ontdekt. De medewerker van de Rabobank met wie G. een afspraak had, vond het opvallend dat op die beide dagen een verdacht pakketje werd geplaatst. ,,Na de eerste keer hebben we al beelden gekeken, maar daarop was het niet goed te zien. De tweede keer stond het verdachte pakketje dichterbij de camera’s en was het beter te zien. We zagen een man met een buggy. Omdat ik ook via WhatsApp contact had met de verdachte konden we hem herkennen, want hij had een familiefoto als profielfoto.”

Quote Na het overlijden van mijn vader ging het slecht met me. Ik kreeg paniekaan­val­len en depressies Ronald G.

In de rechtbank windt G. er geen doekjes om: hij heeft inderdaad twee nepbommen geplaatst. ,,Na het overlijden van mijn vader ging het slecht met me. Ik kreeg paniekaanvallen en depressies. Omdat ik de kinderopvang niet meer kon betalen, stopte ik met werken, zonder dat mijn vrouw dat wist. Zij dacht dat ik naar mijn werk ging, maar dat deed ik niet.” De twee zijn nog altijd samen. ,,Mijn vrouw was razend toen ze alles ontdekte. Sindsdien heeft ze alles rond de financiën van me overgenomen.”

G. heeft een blanco strafblad en werkte mee aan alle onderzoeken. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat hij een diepgewortelde angst heeft om verlaten te worden. Hij wordt dan ook verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. ,,Ik heb er enorm spijt van, het is zo dom.”