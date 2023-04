Nepflyers van kledingbank gaan rond: oplichters halen kledingzakken op met busje

Jonge mannen gesnapt met 6000 euro van bejaarde man, geld was meegegeven aan ‘bankmede­wer­ker’

Tegen de 20-jarige M.H. uit Arnhem is donderdag in de rechtbank in Utrecht anderhalf jaar gevangenisstraf geëist. De 24-jarige A.A. uit Nijmegen hoorde 13 maanden cel eisen. De twee mannen hebben zich schuldig gemaakt aan oplichting en gekwalificeerde diefstal.