Net afgestudeerd verkoopt Isabelle (22) een jumpsuit voor 11.000 euro en werkt ze in Dubai aan de opbouw van haar merk

Utrechtse politiek vergadert digitaal over maatrege­len tegen versprei­ding coronavi­rus

19:32 De Utrechtse gemeenteraad komt deze week niet in spoed bijeen om te praten over aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat is de uitkomst van een vergadering van de twaalf fractievoorzitters in de raad aan het begin van de avond.