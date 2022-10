Nichtje (23) brein achter brute woningoverval op ouder echtpaar: drietal moet jarenlang de cel in

Stormt naar boven

Maar razendsnel blijkt dat het hier niet gaat om een echte bezorger: een vuurwapen wordt getoond en er klinkt ‘Wil je dood?’, ‘Geld! Geld’, ‘Waar is de kluis?’ ‘Waar is het geld?’ De overvaller in de DHL-jas stormt naar boven en komt later met de kluis in zijn armen en 9000 euro naar beneden.