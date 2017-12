Nicky Romero ruziet met Schiphol over parkeertarief van 175 euro

Via zijn Twitteraccount noemt Romero de parkeertarieven van Schiphol asociaal. Hij kan het bedrag zelf wel betalen. Voor dat bedrag kun je met de taxi naar Schiphol, zegt Romero. Hij denkt dat mensen niet meer zo snel hun auto op de luchthaven achterlaten.



,,Het gaat niet om mij, maar wel om een hoop mensen die in de problemen komen, omdat Schiphol hieraan wil verdienen. Ik vind het de verantwoordelijkheid van ons allemaal om hier wat van te zeggen. Ik vond het, met alle respect, altijd al erg duur, maar dit is te gek.’’