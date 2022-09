Nicoline kocht een boomgaard voor zichzelf en bedacht pas later dat het een goede rouwtuin zou zijn

De stem in haar hoofd wilde maar niet weggaan, blikt Nicoline van de Beek (Doorn, 1962) terug. ,,Zoals zo vaak was ik vroeg aan het werk in mijn volkstuin. Naast de boomgaard, die verwaarloosd was maar prachtig in bloei stond. Er drentelde een vrouw rond, maar ik had geen zin in contact. Toch zei een stem in mijn hoofd: geef die mevrouw een warm welkom. Die stem klonk niet één keer, maar bij herhaling. Dus ik begon een gesprek, bood haar aan om vanuit mijn tuin foto’s te maken.”